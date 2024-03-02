KSK ve Göztepe Play-Off aşkına

KADINLAR Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda Karşıyaka Medicalpoint ve Göztepe bugün normal sezonun son hafta maçlarına çıkacak.

İki İzmir ekibinden biri rakiplerini yenip, Bodrum Bld Bodrumspor'un son maçını kaybetmesi halinde ilk 4'e girme şansı yakalayacak. Grupta 11 galibiyeti bulunan 5. sıradaki Karşıyaka deplasmanda 14.00'te düşme hattındaki Çanakkale Belediyespor'la karşılaşacak.

Karşıyaka gibi 11 galibiyetli 6. Göztepe ise 18.30'da lider Bahçelievler Bld'yi konuk edecek. İki takımın da kulağı 14.00'te oynanacak Bodrum-Aras Kargo maçında olacak. 12 galibiyetli Bodrum ekibi kazanması halinde son Play-Off biletini kapacak.