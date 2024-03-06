Muğlaspor’dan kritik maça davet

BÖLGESEL Amatör Lig 5'inci Grup'ta 43 puanlı Muğlaspor'un Pazar günü 42 puanlı ikinci sıradaki Manavgat Belediyespor'u Muğla Atatürk Stadyumu'nda konuk edeceği maç öncesi yönetimden taraftara çağrı geldi. Şampiyonun belirlenmesinde kritik öneme sahip olan karşılaşma öncesi Muğlaspor yönetimi tarafından basın mensupları ile toplantı düzenlendi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, "Bu hafta sonu kişisel duygularımızı, işimizi gücümüzü bir kenara bırakalım. Herkes bir haftalık Muğlasporlu olsun. 18 hafta sona erdi. 8 maç kaldı. 3 maçımız çok önemli. Tüm halkımızdan büyük destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.