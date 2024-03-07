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Haberler Spor Fethiye’den müthiş dönüş

Fethiye’den müthiş dönüş

Fethiyespor aldığı bu galibiyetle puanını 35’e yükseltip 12. sıradaki yerinde kaldı.

ERDOĞAN CANKUŞ
Fethiye’den müthiş dönüş
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta aldığı kötü sonuçlarla küme düşme hattına yaklaşan Fethiyespor, sahasında konuk ettiği 68 Aksaray Belediyespor karşısında geriye düşmesine rağmen galip gelmesini bildi. 36'da Ali'nin korner atışından gelen topu iyi takip eden Yasin aşırtma kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1. 64. dakikada kullanılan kornerde Selçuk topu yerden altıpasa gönderdi. Kaleci Emre'nin müdahalesine rağmen uzak direkte Sezer topu ağlara gönderdi: 1-1. 74'te Ramazan ceza alanına girdiği anda Emrah tarafından düşürüldü ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 76'da Ramazan penaltıyı gole çevirdi ve Fethiye kritik maçı 2-1 kazandı.
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