Alperen fırtınası

NBA'DEKİ gururumuz Alperen Şengün sergilediği müthiş performansla gündem olmayı sürdürüyor. Houston Rockets'ta forma giyen oyuncumuz 24 saat içinde oynadığı iki müsabakada toplam 68 sayı, 35 ribaund, 17 asist ve 7 top çalma ile süper bir grafik ortaya koydu. Bu hafta önce San Antonio Spurs mücadelesinde 45 sayı, 16 ribaund, 3 asist, 5 top çalma ve 1 blok ile oynayan 21 yaşındaki milli basketbolcu, önce gece oynanan Los Angeles Clippers karşılaşmasında ise 23 sayı, 19 ribaund, 14 asist ve 2 top çalma istatistikleriyle triple-double yaparak karşılaşmaya damga vurdu. Ancak Alperen'in Los Angeles Clippers karşısındaki oyunu galibiyete yetmedi ve takımı 122-116 mağlup oldu.

ÖMER FARUK'TAN DA 10 SAYI

San Antonio Spurs mücadelesinde 45 sayı, 16 ribaund ve 5 top çalma ile kariyer rekorunu kıran yıldız pivot önceki günkü müsabakada ise 14 asistle kariyerinin en çok asist yaptığı maçını oynadı. Bu arada Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Utah Jazz, sahasında Chicago Bulls'a 119-117 mağlup oldu. Jazz'da 16 dakika süre alan Ömer Faruk Yurtseven, 10 sayı, 5 ribaunt, 3 asist, 3 blokla maçı tamamlarken, John Collins 25 sayı, 13 ribaunt, Collin Sexton 24 sayı, 7 asist, Jordan Clarkson ve Brice Sensabaugh 15'er sayıyla mücadele etti. Bulls'ta ise DeMar DeRozan 29 sayı, 7 asist, 6 ribaunt, Coby White 25 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, Nikola Vucevic 23 sayı, 12 ribauntla salondan ayrıldı.