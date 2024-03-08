Yalıkavakspor Portekiz’de

HENTBOLDA bu sezon EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda 3 tur birden geçerek adını çeyrek finale yazdıran Bodrum temsilcisi Yalıkavakspor, Portekizli rakibi Sport Lisboa E Benfica ile yarın deplasmanda oynayacağı ilk maç için bu ülkeye gitti. Avrupa'da bu sezon daha önce yine Portekiz'in ADA de Sao Pedro do Sul, İtalya'nın SSV Brixen Südtirol takımları ve temsilcilerimizden Ankara Yenimahalle'yi eleyerek adını son 8'e yazdıran Yalıkavakspor, ilk maçta avantajlı bir skor elde ederek turu 17 Mart Pazar günü Bodrum'da taraftarı önünde oynayacağı rövanşta geçmeye çalışacak. Avrupa'da 3 yıl önce 2021'de EHF Kupası'nda yarı finale kalmayı başaran temsilcimiz o dönem takımda ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle maçlarını