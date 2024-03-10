Pınar KSK moral arıyor

Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off hattında 4. sıradaki yerini koruyan Pınar Karşıyaka bugün alt sıralardaki rakiplerinden Büyükçekmece Basketbol'la evinde karşı karşıya gelecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Bilet fiyatları öğrenci 75, tam 200 TL olarak açıklandı. Ligde 21 maçta 14 galibiyet alan yeşil-kırmızılı ekip, hafta içinde Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Yunanistan'da Peristeri'ye mağlup olarak çeyrek final şansını zora sokmuştu. İzmir temsilcisi bu maçın ardından 13 Mart Çarşamba günü Avrupa'da Tenerife deplasmanında son kozunu oynayacak.