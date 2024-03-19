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Haberler Spor Cedi Osman'lı Spurs’un yüzü güldü

Cedi Osman'lı Spurs’un yüzü güldü

HABER MERKEZİ
Cedi Osman’lı Spurs’un yüzü güldü
NBA'DE normal sezon 7 karşılaşmayla devam etti. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Batı Konferansı ekibi San Antonio Spurs, sahasında Doğu Konferansı temsilcisi Brooklyn Nets'i uzatma sonunda 122-115'lik skorla yendi. Sezonun 15. galibiyetini alan Batı Konferansı son sırasındaki Spurs'te Victor Wembanyama 33 sayı, 15 ribaund, 7 asist ve 7 blok, Devin Vassell 25 sayı ve 8 asist, Keldon Johnson da 24 sayı ve 5 ribaundla oynadı. Cedi Osman ise 14 dakika parkede kaldığı mücadeleyi 10 sayı ve 3 ribaundla tamamladı.
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