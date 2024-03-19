TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son olarak sahasında Beşiktaş Emlakjet'e 70-58 mağlup olan Aliağa Petkimspor, moral bozmuyor. Ege derbilerinde Merkezefendi Belediye'yi 89-81 ve Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 106-90 mağlup ederek beşinci sıraya yükselen ve neredeyse Play-Off'u garantileyen İzmir ekibi Beşiktaş maçını yol kazası olarak görüyor. Önümüzdeki iki hafta da şampiyonluğun güçlü adaylarıyla kapışacak olan Petkimspor, bu müsabakaların hazırlıklarına ara vermeden başladı. Öte yandan sahasında beş maçtır kaybetmeyen Aliağa ekibinin serisine Beşiktaş son verdi.