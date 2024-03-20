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Haberler Spor Kartal’ın oğlu travma yaşadı

Kartal’ın oğlu travma yaşadı

HABER MERKEZİ
Kartal’ın oğlu travma yaşadı
TRABZONSPOR maçında sahaya giren taraftarların saldırısına uğrayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın son durumu ile ilgili bilgiler gelmeye başladı. Kartal'ın teknik ekibinde yer alan oğlu Emre Kartal'ın saldırılar sırasında kafasına darbe aldığı belirtilmişti. Emre Kartal'ın, kafasında alınan darbeden dolayı ezik, kaburgasında çatlak ve ağrı bulunduğu iddia edildi. Ayrıca Emre Kartal'ın kafasına yediği darbe esnasında 'şiddetli kafa travması' yaşadığı vurgulandı. İsmail Kartal da olaylar sonrası yaptığı açıklamada soyunma odası koridorlarında oğlu Emre Kartal'ın kafasına davul tokmağı ile vurulduğunu söylemişti.
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