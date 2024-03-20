Koridorlar karışmış

ŞAMPİYONLUĞU yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yenen Fenerbahçeli futbolcular, doksan dakika sonunda orta yuvarlakta kutlama yaptığı esnada Trabzonsporlu taraftarların saldırısına maruz kalmıştı. Sahaya inen bordo-mavililerle arbede yaşayan ve soyunma odasına kaçan F.Bahçeli futbolcuların koridorlarda da kulüp profesyonellerinin saldırısına maruz kaldığı iddia edildi. İddiaya göre koridorlarda futbolcu ve teknik heyetten oluşan karışık bir grup Fenerbahçelilere saldırdı.

OSAYİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Kafasını duvara çarpan Osayi kısa süreli baygınlık geçirdi. Tadic ve Dzeko başta olmak üzere takımın tecrübeli oyuncuları arkadaşlarını güçlükle soyunma odasına götürebildi. Soyunma odasında ise herkes şaşkın ve bitkin haldeydi. Özellikle Livakovic sahada tedavi görürken ve daha sonra soyunma odasına giderken aldığı darbelerin şoku içerisindeydi. Özellikle maç sonunda yaşanan üzücü olayların da etkisiyle Fenerbahçe tam 3 saat soyunma odasında kilitli kaldı.