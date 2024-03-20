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Haberler Spor Sahaya giren maskeli taraftar yurt dışından

Sahaya giren maskeli taraftar yurt dışından

HABER MERKEZİ
Sahaya giren maskeli taraftar yurt dışından
SÜPER Lig'de Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde çıkan olaylarda, tribünden atlayıp, yeşil zemine ilk giren maskeli taraftar H.Ç.'nin (20), Almanya'dan arkadaşlarıyla gelerek stadyuma girdiği ortaya çıktı. Polisin Yomra ilçesinde yakalayarak gözaltına aldığı maskeli H.Ç.'nin maçtan dakikalar önce arkadaşlarıyla birlikte maskesiz ellerini yumruk yaparak poz verdiği fotoğrafın sosyal medyada paylaşıldığı ortaya çıktı. Ayrıca girdiği sahada korner direğiyle Fenerbahçeli ekibe koşan kişinin, başkasının Passolig'i ile maça girdiği öğrenildi.
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