Yeni hedef Molokai

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, "7 Okyanus" hedefindeki parkurlarından beşincisi Hawaii'deki Molokai Kanalı'nı yeni hedef olarak belirledi. Cook Boğazı'nı yüzerek geçen ilk Türk kadın ünvanını geçtiğimiz şubat ayında alan Bengisu, Manş, Cebelitarık, Catalina ve Cook Boğazı'nın ardından beşinci kanal geçişini mayıs ayında Molokai Kanalı ile yapmayı deneyecek. Bengisu Avcı, eylül ayında da Kuzey Kanalı'nı (İrlanda-İskoçya) geçmek için mücadele ettikten sonra gelecek yıl Tsugaru Kanalı'nı (Japonya) geçerek "7 Okyanus"u geçmeyi başaran ilk Türk kadın olmayı hedefliyor.

"GURURLU VE İNANÇLIYIM"

Bengisu Avcı, çalışmalarının çok verimli geçtiğini belirterek, ilk hedefinin Molokai Kanalı'nı geçmek olduğunu söyledi. Kendisi için çok önemli bir yolda adım adım ilerlediğini kaydeden Bengisu Avcı, "Bir Türk kadını olarak böyle zorlu bir parkuru bitirmenin gururunu yaşayacağıma inancım tam" ifadesini kullandı.