TFF’den alt ligler için limit kararı

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, Trendyol Birinci Lig ve TFF İkinci Lig için yeni dönemi kulüplere duyurdu. Birinci Lig ve İkinci Lig kulüplerine harcama limiti getirildi. Süper Lig'de uygulanan harcama limitleri, 1. Lig ve 2. Lig'de de uygulanacak. TFF'den gelen açıklamaya göre 2024-2025 sezonu geçiş süreci olarak sayılacak ve 2024-2025 sezonundan itibaren 1. Lig ve 2. Lig için harcama limiti uygulaması gelecek. Fakat geçiş sürecinden dolayı limit aşılması durumunda 2024- 2025 sezonu için yaptırım uygulanmayacak.