ARKAS final aşkına

KUPA Voley'de dörtlü finale kalan Arkas Spor, bugün yarı final maçında Ziraat Bankkart ile Bursa'da karşı karşıya gelecek. Tek maç usulü üzerinden oynanacak yarı final mücadelelerinde tur atlayacak takımlar finale yükselme hakkı kazanacak. Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Arkas Spor, Ankara ekibini yenerse Halkbank-Fenerbahçe maçının kazananıyla finalde karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma da saat 17.00'de başlayacak. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "İki yıl önce kaldırdığımız bu kupa bize iki galibiyet kadar yakın. Ziraat Bankkart maçına çok iyi odaklandık. Rakibimizi yenerek adımızı bir gün sonra oynanacak final maçına yazdırmak en büyük isteğimiz. Oyuncularımıza güveniyoruz" diye konuştu.