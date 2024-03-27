Arkas finalde

Bursa'da dün oynanan AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Arkas Spor, Ankara temsilcisi Ziraat Bankkart'ı 3-2 yenerek finale yükseldi. Arkas, bugün saat 17.00'de finalde Halkbank ile karşı karşıya gelecek. İzmir ekibi, 2-0 geriye düştüğü maçta Başkent ekibini müthiş bir geri dönüşle 3-2 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmaya oldukça tutuk başlayan mavibeyazlılar, ilk seti 25-23 geride kapatarak 1-0 yenik duruma düştü. Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan ikinci seti 32-30 kazanan Ziraat Bankart 2-0 öne geçti .

MÜTHİŞ BİR DÖNÜŞE İMZA ATTI

Arkas Spor, üçüncü setten itibaren müthiş bir performansa imza attı. Üçüncü sette mavi-beyazlılar, çeyreği 25-23 kazanarak skoru 2-1'e getirdi. Dördüncü sette Burutay ve Grozer'in etkili oyunuyla rakibine şans tanımayan İzmir temsilcisi bu bölümü de 25-20 kazanarak eşitliği sağladı. Tie-break sette rakibine fırsat vermeyen mavi-beyazlı İzmir ekibi final setini 15-11 maçı da 3-2 kazanarak finale adını yazdırdı.

RAKİBİ HALKBANK

Bursa'da dün oynanan AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Halkbank, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Halkbank, finalde Arkas Spor'un rakibi oldu. Müsabakaya oldukça etkili başlayan Halkbank, ilk seti 25-12 ikinci seti de 25-16 alarak skoru 2-0 yaptı. Üçüncü sette toparlanan Fenerbahçe, 25-20 ile durumu 2-1 yaptı. Dördüncü set nefesleri keserken, hata yapmayan Halkbank 26-24 ile maçı 3-1 kazanarak finale yükseldi.