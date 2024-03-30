TFF’nin maç yayın programı belli oldu

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun (TFF) YouTube üzerinden yayınlayacağı TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarının önümüzdeki haftaki programı belli oldu. Bu hafta da 10 maç sporseverlerle buluşacak. 3 Nisan Çarşamba günü saat 15.00'te 2. Lig Beyaz Grup'taki 1461 Trabzon FKAnkara Demirspor maçı, Kırmızı Grup'ta ise yine aynı saate Menemen Futbol Kulübü-Düzcespor ve 24Erzincanspor-Karaman FK maçları yayınlanacak. 3. Lig 1. Grup'ta Ayvalıkgücü-Gümüşhane Sportif ve Küçükçekmece Sinop-İnegöl Kafkas, 2. Grup'ta Eynesil Belediye-Turgutluspor, Hacettepe 1945-Ergene Velimeşe, 3. Grup'ta Büyükçekmece- Kuşadasıspor, 4. Grup'ta ise 1984 Muşspor-Alanya Kestelspor ve 15.00 Nevşehir Bld-Siirt İl Özel İdare maçları yayınlanacak.