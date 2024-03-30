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Haberler Spor Trabzon’un Weghorst ısrarı

Trabzon’un Weghorst ısrarı

HABER MERKEZİ
Trabzon’un Weghorst ısrarı
TRABZONSPOR gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlarken, ara transferde de istenen ancak olumsuz yanıt alınan Wout Weghorst için tekrar harekete geçti. Bordo mavililer bonservisi Burnley'de olan ve bu sezonu Hoffenheim'da kiralık olarak geçiren Weghorst için bir kez daha atak yapmayı planlıyor. İngiliz kulübüyle 1 yıl kontratı bulunan 31 yaşındaki Weghorst için tüm kozlar oynanacak. 1.97'lik golcünün, gelecek sezon da Burnley'de devam etmeyeceği öğrenildi. Öte yandan Fırtına'da kiralık forma giyen Paul Onuachu'nun bonservisinin alınması çok zor gözükürken, Southampton'ın 10 milyon Euro'nun üzerinde beklentisi var. Nijeryalı forvetin tekrar kiralanıp kiralanmayacağı ise henüz net değil.
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