Bornova HİTAB Süper Lig’de

KADINLAR Futbol 1. Ligi'nde İzmir'i temsil eden Bornova Hitab Spor, B Grubu'nu namağlup zirvede tamamladıktan sonra katıldığı Play-Off'larda bitime 1 hafta kala ilk 2'yi garantileyerek adını Kadın Futbol Süper Ligi'ne yazdırdı. Normal sezonda 14 maçta 13 galibiyet ve 1 beraberlik alıp 40 puan toplayan İzmir temsilcisi, bu periyotta 45 gol atıp kalesinde 6 gol gördü. Play-Off'larda son olarak dün Denizli deplasmanında Horozkent Spor Kulübü ile 0-0 berabere kalan Hitab Spor, ilk 2'deki yerini garantiledi. Teknik direktör Ali Alanç'ın çalıştırdığı Bornova ekibi, yeni sezonda Süper Lig'de yer alan tek İzmir temsilcisi olacak. Altay iki yıl mücadele ettiği Süper Lig'den geçen sezon çekilip kadın futbol branşını kapatmıştı.