Galatasaray Hagi’yi getiriyor

GALATASARAY için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Mertens'in yerine on numara arayan yönetim, aradığı yıldızı Romanya'da buldu. Rumen basını Galatasaray'ın altın çağını yaşadığı 1996-2000 sezonlarında sarı-kırmızılıların en etkili ismi olan Gheorghe Hagi'nin oğlunu İstanbul'a getireceğini iddia etti. Yönetimin, bonservisi Glasgow Rangers'ın elinde bulunan ve bu sezonu kiralık olarak Alaves'te geçiren Ianis Hagi transferini bitirdiği konuşuluyor. Ianis Hagi'nin Galatasaray'a transferinde sarı-kırmızılıların efsane ismi Gheorghe Hagi'nin büyük payı olduğu haberin detaylarında yer aldı. 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ianis, kariyeri boyunca Vitorul, Fiorentina, Genk, Glasgow Rangers ve Alaves formaları giydi.