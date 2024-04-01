Necdet abimizi kaybettik

YENİ Asır Gazetesi'nde 20 yıl Tenis Köşesi'ni hazırlayan, senyör tenisinin duayenlerinden Necdet Kestelli'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bir süredir yaşadığı hastalık sebebiyle 83 yaşında aramızdan ayrılan Kestelli'nin cenazesi bugün öğle namazına müteakip İzmir Alsancak Hocazade Camii'nden kaldırılacak ve Çeşme Çakabey Mezarlığı'nda defnedilecek. 1951'den beri tenisin içinde yer alan ve gazetemizde kortların nabzını tutan yazarımız 2022 yılında gazetemiz için 1000. köşesine imza atarak büyük bir gurur yaşamıştı. Yeni Asır ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.