Sevkler gerçekleşti

Süper Lig'de milli ara öncesi 17 Mart'ta Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan olaylı derbi sonrası merakla beklenen diziplin sevkleri dün gerçekleşti. Tüm Avrupa'nın gündemine olan olaylar sonrası Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'den 3 futbolcu ve iki kulüp görevlisi ile Trabzonspor'dan bir antrenörü PFDK'ya sevk etti. TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçeli futbolcular Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat ile Trabzonspor'dan antrenör Egemen Korkmaz'ı tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk etti. Ayrıca sarı-lacivertli kulübün görevlileri Kürşat Çiftlik ve Okan Özkan'ın da aynı müsabakadaki kavgaları yüzünden disipline verildiği ifade edildi. Trabzon Kulübü de saha olayları nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi.

PARA CEZASI GELDİ

Bu arada PFDK dün Fenerbahçe Kulübü ve başkan Ali Koç ile Trabzonspor Kulübü ve başkan Ertuğrul Doğan'a derbi sonrası sportmenliğe aykırı açıklamaarı nedeniyle 439'ar bin lira para cesası kesti. Dün gençekleşen sevklerin de en geç cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor.