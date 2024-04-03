Aliağa Petkim dağıldı

Basketbol Süper Ligi'nde üst üste mağlubiyetlerle sekizinci sıraya kadar gerileyen Aliağa Petkim, 25'inci haftada Anadolu Efes'e konuk oldu. Karşılaşmaya ev sahibi ekip hızlı başladı. Dış şutlarda yüksek isabet oranıyla oynayan Anadolu Efes, ilk çeyreği 35-17 önde geçti. Simmons ve Efianayi ile etkili olan Petkim ikinci periyota iyi başlasa da hücumlardan boş dönünce Efes son 5 dakikaya girilirken farkı 24'e kadar çıkardı: 47-23. İlk yarı karşılıklı basketlerle 57-31 sona erdi.

FARKI ERİTEMEDİLER

İkinci yarı aradaki yüksek fark nedeniyle iki ekip de zaman zaman konsantrasyon kaybı yaşadı. Anadolu Efes'te Salih, Rıdvan ve Burak gibi genç ve daha az süre alan oyuncular forma şansı buldu. Petkim ise Efianayi ve Mahir ile etkili olmaya çalıştı ancak farkı eritip maça ortak olamadı. Üçüncü çeyreği 75-54 önde geçen Anadolu Efes, karşılaşmadan 98-73'lük skorla galip ayrıldı. Ev sahibinde Beaubois ve Oturu 23'er sayıyla en skorer isimler olurken, Petkim'de ise Efianayi'nin 18 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

ZORLU BİR FİKSTÜR BEKLİYOR

Ligde 3 haftadır galibiyete hasret kalarak Play-Off'a kalma şansını riske atan Aliağa Petkim'i önümüzdeki haftalarda da zorlu maçlar bekliyor. Haftaya evinde 1 puan altındaki Türk Telekom ile evinde çok kritik bir maça çıkacak olan Petkim, ardından da kendisiyle aynı puanda olan Darüşşafaka'ya konuk olacak.