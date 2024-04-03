Derbi Bodrum’un

Trendyol 1. Lig'de 28. hafta mücadelesinde Manisa FK evinde Bodrum FK'yı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Ev sahibi Manisa orta alanı kalabalık tutarak oyunu rakip yarı alanda oynamaya çalışırken, konuk Bodrum ise kontra ataklarla etkili olmaya çalıştı. 19. dakikada Burqak Çoban sağdan getirdiği topla kale çizgisine inip yerden ortaladı. Kale önünde Celal'den önce savunma topu uzaklaştırdı.

İlk yarının son dakikalarına girilirken Manisa atağında ceza sahasına gönderilen uzun topa Sinan yükseldi ve kafayla kale önüne gönderdi. Ancak Burak'ın altı pas içinden zor pozisyondaki vuruşu üstten auta gitti.

SANDRO OFSAYTA TAKILDI

İkinci yarı daha hareketli başladı.

51'de Manisa atağında kullanılan serbest vuruşta arka direkte hareketlenen Sandro Lima topu ağlara gönderdi.

Ancak ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı.

75'te Bodrum FK'nın golü geldi. Oyuna sonradan giren Brazao, sağ çaprazda rakibinden sıyrılıp dar açıdan sert bir şutla topu köşeden ağlara gönderdi: 0-1. 82'de Bodrum FK'nın kontra atağında Brazao'nun uzaktan şutu az farkla auta gitti.

86'da Manisa FK gole çok yaklaştı.

Diallo'nun yerden ortasında penaltı noktasında topla buluşan Ofkir'in sert şutunu kaleci kurtardı.

90+4'te Diallo'nun kafa vuruşunu kaleci Sousa iki hamlede kontrol etti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Bodrum FK maçı 1-0 kazandı.

ATEŞ HATTIYLA FARK KAPANIYOR

Üst üste kötü sonuçlarla alt sıralara gerileyen Manisa FK'da son haftalara girilirken düşme korkusu da başladı. Geçtiğimiz hafta Çorum FK'ya 4-3 yenilen siyah-beyazlılar, dün de Ege derbisinde Bodrum'a evinde tek golle yenilince 31 puanda kaldı. İki haftadır kazanan Şanlıurfaspor puanını 30 yaparak Ege ekibine yetişirken, düşme hattında yer alan Adanaspor ile hemen üzerindeki Tuzlaspor'un da kazanması halinde Manisa'nın düşme hattıyla arasında sadece 1 puan kalacak.