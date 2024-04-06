İzmir’de krallık yarışı

TFF 2. Lig ve 3. Lig'de mücadele eden İzmir ekiplerinde üç isim gol krallığı yarışında zirveye oynuyor. İkinci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen FK forması giyen ve geçen sezon Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor formasıyla krallık tacını takmayı başaran deneyimli forvet Kemal Rüzgar bu kez de sarı-lacivertli temsilcisinde kıyasıya yarışı sürdürüyor.

KEMAL 2'DE 2 İSTİYOR

Üçüncü Lig Birinci Grup'ta namağlup şampiyonluk yarışındaki Aliağa FK'nın sezon başında 1. Lig ekibi Manisa FK'dan kadrosuna kattığı Mehmet Uysal ve İkinci Grup'ta kıyasıya mücadelesini sürdüren Karşıyaka'nın Belediye Kütahyaspor'dan renklerine bağladığı Enes Nalbantoğlu gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. Menemen FK'nın 29 yaşındaki forveti Kemal rakip ağları 16 kez sarsarak Amed Sportif'ten Berk İsmail Ünsal'ın (17) ardından ikinci sırada gelirken, art arda ikinci kez kalitesini göstermenin hesaplarını yapıyor. Aliağa FK 24 yaşındaki santraforu Mehmet attığı 13 golle zirvede yer alırken, Karşıyaka'nın 28 yaşındaki hücumcusu Enes ise rakip ağlara gönderdiği 10 golle gruplarında gol krallığı için en güçlü adaylar olarak öne çıkıyor.