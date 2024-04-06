TSYD İzmir’den Özgener’e ziyaret

Türkiye Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nde Ergin Karataş başkanlığındaki yeni yönetim, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'i ziyaret etti. Futbol Federasyonu'nda 2008-2011 yılları arasında başkanlık yapan Özgener, kentteki spor kulüpleri ve sporun tüm paydaşlarının yanı sıra kurum ve kuruluşlarla ilişkileri güçlendirip, hayata geçirilecek projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunarak destek almak için temaslarını sürdüren TSYD İzmir Şubesi'nin yönetimini İzmir Ticaret Odası'nda ağırladı. Samimi bir havada gerçekleşen buluşmada TSYD İzmir Şube Başkanı Ergin Karataş ve yönetimine başarı dileyen Mahmut Özgener, İzmir ve Türk futboluyla ilgili tecrübe ve tespitlerini paylaştı.