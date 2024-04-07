Kara Kartal Romeo’nun peşinde

SÜPER Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş'ta yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. Eleştirilerin odağı olan siyah-beyazlı ekipte, başkan Hasan Arat gelecek sezon güçlü bir kadro yapılanması için düğmeye bastı. Kartal, orta sahaya canlılık getirmek için aradığı ismi İspanya'da buldu. İspanyol devi Barcelona'nın 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Oriol Romeu bir kez daha Beşiktaş'ın radarına takıldı. Barça ile 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunan Romeu'nun ilk onbirde oynamak adına şu an kazandığından daha düşük bir ücret karşılığında Beşiktaş'a imza atabileceği belirtildi.