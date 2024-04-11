Euroleague’de son hafta maçları

THY Euroleague'de 34. ve son hafta heyecanı bugün ve yarın oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligde Play- In'e kalmak isteyen Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Sırp ekibi Kızılyıldız ile karşılaşacak. Play-Off potasında yer alan Fenerbahçe Beko ise deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos ile mücadele edecek. Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan temsilcisi Panathinaikos da ALBA Berlin'i konuk edecek. Euroleague'de son hafta programı şöyle: Bugün 20.00 Monaco- Münih, 20.00 Kaunas-Real Madrid, 20.30 Efes-Kızılyıldız, 21.05 Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano, 21.15 Panathinaikos- ALBA Berlin, yarın ise 21.00 ASVEL-Barcelona, 21.15 Olympiakos- Fenerbahçe, 21.30 Partizan-Valencia, 21.30 Bologna-Baskonia.