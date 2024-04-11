Pınar KSK inançlı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk dördü büyük oranda garantileyen ve üçüncü sıra için Beşiktaş Emlakjet ile kapışan Pınar Karşıyaka'nın son dört haftada en büyük kozu fikstürü olacak. Yeşil-kırmızılılar, ligin son dört maçının üçünü alt sıralardaki rakipleriyle oynayacak. Kaf- Kaf bu süreçte iki de Ege derbisinde boy gösterecek. Bu sezon elinde bir tek lig hedefi kalan İzmir temsilcisi, ilk olarak bu hafta küme düşmesi kesinleşen Reeder Samsunspor'u konuk edecek. Kaf-Kaf daha sonra ise kümede kalma mücadelesi veren Tofaş'a konuk olacak. Pınar Karşıyaka son iki haftada ise kritik Ege derbilerine çıkacak. İlk olarak sahasında düşme tehlikesi bulunan Merkezefendi Belediyesi Basket'i ağırlayacak olan yeşil-kırmızılılar, son hafta ise Play-Off savaşı veren Manisa BŞB'ye konuk olacak.