Tur Kadıköy’e kaldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk oldu. 7. dakikada Tadic'in ortasında ceza sahası çaprazında İrfan Can, Dzeko'yu gördü. Bu futbolcunun çaprazdan sert şutunda kaleci Tzolakis gole engel oldu. 8. dakikada Çağlar'ın uzaklaştırmak istediği top Masouras'a çarpıp ceza sahası dışındaki Fortounis'le buluştu. Bu futbolcunun yerden şutunda top köşeden ağlarla buluştu: 1-0. 32. dakikada Fortounis, ceza sahası önüne gelip soldan savunmanın arkasına sarkan Jovetic'e pasını aktardı. Bu futbolcunun sol çaprazdan şutunda Livakovic'in müdahalesine rağmen top ağlara gitti: 2-0. Fenerbahçe ilk yarının uzatma dakikasında serbest vuruş kazandı. İrfan Can'ın kullandığı frikik, direğin dibinden auta gitti.

YÜKSEK TEMPO DEVAM ETTİ

İkinci yarıda da oyunun temposu hiç düşmedi. 51'de savunmada Becao'nun kaptırdığı topta araya giren El Kaabi'nin şutunu Livakovic kurtardı. 57'de kaptırılan topta El Kaabi'nin pasında Chiquinho'nun şutuyla skor 3-0 oldu. 66'da İrfan Can'ın pasında Osayi-Samuel ortasını yaptığı esnada Retsos sert bir müdahale yaptı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 68'de Tadic penaltıyı gole çevirdi: 3-1. 74'te solda Ferdi'nin ortasında penaltı noktası üzerinde top Szymanski'den sekti ve arka tarafta İrfan Can'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun plasesi ağlara gitti: 3-2. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve sarı-lacivertliler turu rövanşa bıraktı.

OOSTERWOLDE İLE BECAO SAKATLANDI

FENERBAHÇE dün sakatlıklarla boğuştuğu bir maçı geride bıraktı. İlk yarının son dakikasında girdiği bir ikili mücadelede dizini burkan Oosterwolde maça devam edemedi ve yerini Ferdi'ye bıraktı. Becao da maçın 84'üncü dakikasında sakatlandı ve oyundan çıktı. İlk yarıda bir sakatlık geçiren Tadic ise oyuna devam etti

KARTAL'DAN İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK

FENERBAHÇE'DE teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynanan Adana Demirspor mücadelesine göre 4 değişiklik yaptı. İrfan Can Eğribayat, Alexander Djiku, Mert Müldür ve Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Dominik Livakovic, Rodrigo Becao, Osayi-Samuel ve Çağlar Söyüncü maça başladı. Sakatlığı bulunan Djiku ve UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür Yunanistan'a götürülmezken, İrfan Can Eğribayat ve Ferdi Kadıoğlu ise kulübesinde yer aldı.

CENGİZ KADRODAN ÇIKARILDI

FENERBAHÇE'DE milli futbolcu Cengiz Ünder belinde yaşadığı sakatlık sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Sarı-lacivertli ekipte Cengiz ve Djiku'nun yanı sıra Mert Hakan Yandaş ve Joshua King de sakatlıkları sebebiyle takımlarını yalnız bırakan oyuncular oldu.