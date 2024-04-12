Yıldızlar boşa çıkıyor

AVRUPA'NIN en büyük ligleri olarak kabul edilen İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya ve Portekiz'de forma giyen yıldız oyuncuların kulüpleriyle sezon sonunda sözleşmeleri sona eriyor. Sezonun tamamlanmasıyla birlikte birçok yıldız isim takımlarına veda edebilir. Başta Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in yıldız ismi Kylian Mbappe olmak üzere önemli oyuncular, mevcut takımlarındaki sözleşmelerin tamamlanmasıyla birlikte başka kulüplere bonservis bedeli olmadan imza atabilir. Avrupa'da daha sezon bitmeden yıldız oyuncuları bonservis bedelsiz transfer etmek için bir yarış başladı. Boşa çıkacak yıldızlar arasında PSG forması giyen 180 milyon Euro değere sahip 25 yaşındaki Kylian Mbappe dikkat çekiyor.

TRANSFER KIZIŞACAK

Başarılı santrfor Fransa ekibinin sözleşme uzatma teklifini kabul etmemişti. 40 milyon Euro ile Juventus'tan Adrien Rabiot, A.Madrid'de Mario Hermoso ve Napoli'den Piotr Zielinski 25'er milyon Euro ile sıralanıyor. 25 kişilik listeye 22. sıradan giren Lille forması giyen Türk yıldız Yusuf Yazıcı ise 10 milyon Euro ile serbest kalacak oyuncular arasında.