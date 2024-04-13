Trabzon evinde kayıp

TRENDYOL Süper Lig'in 32. haftasında EMS Yapı Sivasspor, deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 yendi. 24'te Visca'nın soldan ortasında ceza alanı içinde Umut Güneş'in gelişine sert vuruşunda kaleci Nikolic yatarak topu kornere çeldi. 31'de Pepe'nin soldan ortasında, ceza alanında Trezeguet'in gelişine şutu az farkla yandan auta çıktı. 32'de Murat Paluli'nin sağdan ortasında Meunier'in uzaklaştırmak istediği top Koita'nın önüne düştü. Bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Uğurcan iki hamlede topa sahip oldu.İkinci yarının başında gol geldi. 52. dakikada ceza sahasında topu alan Manaj, kalabalık savunmanın arasından topu sol taraftaki Menig'e aktardı. Bu futbolcu da savunmanın arkasında buluştuğu topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağ köşesinden filelere gönderdi:

İLK TEHLİKE GOL OLDU

0-1. 79. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında, savunmanın uzaklaştırmak istediği topa ceza alanı içinde Mendy vurdu. Kaleci Nikolic tehlikeyi yatarak önledi. 89. dakikada sağ taraftan rakiplerinden sıyrılan Koita'nın sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, güçlükle topu üsten kornere gönderdi. Konuk takım karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.