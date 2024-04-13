  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Trabzon evinde kayıp

Trabzon evinde kayıp

Bordo-mavililer evinde cezası nedeniyle seyircisiz oynadığı maçta çok sayıda fırsattan yararlanamadı. Konuk ekip 52’de Menig’in golüyle 3 puanı alan taraf oldu

HABER MERKEZİ
Trabzon evinde kayıp

TRENDYOL Süper Lig'in 32. haftasında EMS Yapı Sivasspor, deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 yendi. 24'te Visca'nın soldan ortasında ceza alanı içinde Umut Güneş'in gelişine sert vuruşunda kaleci Nikolic yatarak topu kornere çeldi. 31'de Pepe'nin soldan ortasında, ceza alanında Trezeguet'in gelişine şutu az farkla yandan auta çıktı. 32'de Murat Paluli'nin sağdan ortasında Meunier'in uzaklaştırmak istediği top Koita'nın önüne düştü. Bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Uğurcan iki hamlede topa sahip oldu.İkinci yarının başında gol geldi. 52. dakikada ceza sahasında topu alan Manaj, kalabalık savunmanın arasından topu sol taraftaki Menig'e aktardı. Bu futbolcu da savunmanın arkasında buluştuğu topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağ köşesinden filelere gönderdi:

İLK TEHLİKE GOL OLDU

0-1. 79. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında, savunmanın uzaklaştırmak istediği topa ceza alanı içinde Mendy vurdu. Kaleci Nikolic tehlikeyi yatarak önledi. 89. dakikada sağ taraftan rakiplerinden sıyrılan Koita'nın sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, güçlükle topu üsten kornere gönderdi. Konuk takım karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA