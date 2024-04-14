KSK çok rahat

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Pınar Karşıyaka, küme düşmesi daha önce kesinleşen Reeder Samsunspor'u konuk ettiği mücadelede sahadan 103-71 galibiyetle ayrıldı. İlk 4 dakikayı 15-7 önde geçen Karadeniz temsilcisi karşısında son bölümde daha etkili olan Pınar Karşıyaka bitime 2 dakika kala Mert'in smaç basketiyle 20-20 eşitliği sağladı. Ev sahibi yeşil-kırmızılılar, Kenan Sipahi ve Furkan'ın sayılarıyla periyodu 25-22 üstün tamamladı.

RAKİBİNE FIRSAT VERMEDİ

İkinci periyoda daha etkili başlayan Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 21 sayı farkla 53-32 önde gitti. Üçüncü periyodun başında 8-0'lık seri yakalayan Kaf-Kaf, son 5 dakikasına 65-36 önde girdiği çeyreği 77-47 üstün tamamladı. Son çeyrekte de rakibine adeta nefes aldırmayan Pınar Karşıyaka, müsabakadan 103-71 galibiyetle ayrılırken, galibiyet serisini üç maça çıkarmayı başardı.

TRİBÜNDE EVLİLİK TEKLİFİ

DÜN oynanan maçta tribünlerde oldukça güzel bir olay yaşandı. Mücadele sırasında Karşıyakalı bir taraftar kız arkadaşına pankart açarak evlenme teklifi etti. Tribünler de genç çifte alkışlarla büyük destek verdi.