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Haberler Spor Kartal’da gündem Sarri

Kartal’da gündem Sarri

Siyah-beyazlılarda kurmaylar, Fernando Santos’un yerine takımı Maurizio Sarri’ye emanet etmek istiyor

HABER MERKEZİ
Kartal’da gündem Sarri
SÜPER Lig'de son olarak evinde öne geçtiği maçta Samsunspor ile berabere kalan Beşiktaş'ta yönetim kararıyla Fernando Santos takımdan gönderilirken arayışlar başladı. Siyah-beyazlılarda gündeme birçok isim gelirken, listenin ilk sırasında Maurizio Sarri yer aldı. Basında yer alan haberlere göre Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın bir tanıdık vasıtasıyla ünlü teknik adamın menajeri ile dirsek temasına geçtiği iddia edildi. Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'yu çalıştıran deneyimli teknik adamın da yeni bir macera aradığı ve bu yüzden siyah-beyazlılara sıcak bakabileceği öne sürüldü. Öte yandan yerli hoca olarak da siyah-beyazlıların Çaykur Rize Teknik Direktörü İlhan Palut'u istediği öne sürüldü.
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