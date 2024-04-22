Şampiyon Fenerbahçe Opet

FENERBAHÇE Opet, Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off Final serisi 5'inci maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup ederek seride durumu 3-2'ye getirdi ve şampiyon oldu. TVF Burhan Felek Vestel Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-lacivertli ekip, ilk seti 25-18 kazandı. Kanarya, karşılıklı sayılarla başlayan ikinci seti de 25-22 kazanarak durumu 2-0 yaptı. Son periyodun ilk bölümü 6-6 geçildi. Bu bölümün ardından hücumda Gray ve Boskovic ile etkili olan Eczacıbaşı, seri yakalayarak rakibine molayı aldırdı: 6-9. Setin son bölümüne 17-17 eşitlikle girildi. Son bölümü oldukça çekişmeli geçen karşılaşmayı Fenerbahçe Opet, 27-25 kazanarak durumu 3-0 yaptı ve 2023-2024 sezonunda şampiyon oldu.