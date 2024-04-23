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Kütükle gelen acı ve zafer

2013’te üzerine tomruk düşmesi sonrası bacağını kaybeden Hakan Dağ, kütüklerle çalışarak güllede altın madalya kazandı

HABER MERKEZİ
Kütükle gelen acı ve zafer
DENİZLİ'NİN Acıpayam ilçesinde daha önce yağlı güreş sporcusu olan Hakan Dağ (38), 2013 yılında ormanda çalışırken üzerine tomruk düşmesi sonucu sol bacağını diz hizasından kaybetti. Güreşte 15 madalyası bulunan Dağ, bacağını kaybettikten sonra ormanda protez bacağıyla spor yapmaya devam etti. Ormanda çalışırken kütükleri kaldırarak antrenman yapan Dağ, 2017 yılında ilk kez katıldığı Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'nda Türkiye 4'üncüsü oldu. Katıldığı yarışmalarda madalyalar kazanan ampute sporcu Dağ, 6-7 Nisan tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilen Para Atletizm Olimpik Deneme Yarışmalarına katıldı. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Acıpayam Meslek Yüksekokulu (MYO) Personeli Hakan Dağ, burada büyük para atlet kategorisinde Gülle Atma branşında 08.10'luk dereceyle Türkiye Şampiyonu oldu. Yarışmalara katılmaya devam edeceğini belirten Dağ, "Hedefimde yeni şampiyonluklar var" dedi.
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