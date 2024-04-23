Sultanlar Ligi’nde en yüksek smaç 3.1 metre, en uzun ralli 23,50 saniye

Buna göre, Fenerbahçe Opet'ten Melissa Vargas hem 110 km/h ile en yüksek servis hızını, hem de 105 km/h ile en yüksek smaç hızını kaydetti. En yüksek smaç ise 3,1 metre olarak ölçüldü. Play-Off final serisinde en uzun ralli süresi de Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Dynavit arasında oynanan serinin 3. maçında gerçekleşen 23,50 saniyelik ralli oldu.

Milletler Ligi, CEV Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Şampiyonası gibi organizasyonlarda da kullanılan Şahin Gözü teknolojisinin Sultanlar Ligi'ne entegre edilmesiyle heyecanlandıran istatistikler ortaya çıkarken Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin verdiği bilgilerde; "Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olarak, Play-Off'larda Federasyon ile birlikte bir teknolojik atılım gerçekleştirdik. Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off final serisinde uyguladığımız Vodafone 5G destekli Şahin Gözü sistemiyle önemli istatistiklere de ulaştık. Hedefimiz, A Milli Kadın Voleybol Takımımıza ve dünyadaki en başarılı voleybol oyuncularının karşılaştığı Vodafone Sultanlar Ligi'ne en iyi desteği sağlamak. Bu hedefle, Vodafone Sultanlar Ligi'nde oynanan maçlarda seyircilere daha fazla deneyim ve eğlence sunmak için çalışmalar yapmaya, özel projelerle hem takımların hem de voleybolseverlerin 5G teknolojisi ile beraber gerçek zamanlı deneyimini daha da geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.