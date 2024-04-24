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Haberler Spor 5 gollü maçta kazanan Trabzonspor!

5 gollü maçta kazanan Trabzonspor!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, sahasında Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Tam 5 golün atıldığı mücadelede bordo-mavililer sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı. Öte yandan Trabzonspor’da Enis Destan ilk yarının son dakikalarında gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

HABER MERKEZİ
5 gollü maçta kazanan Trabzonspor!

Son dakika haberleri… Ziraat Türkiye Kupası'nda futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Dün oynanan Ankaragücü-Beşiktaş maçının ardından futbolseverler bu kez Trabzonspor ile Fatih Karagümrük maçı için ekran başına geçti.

Yarı finalde iki takımın karşılıklı golleriyle oldukça heyecan dolu bir mücadele yaşanırken Trabzonspor, rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri, Visca, Denswil ve Fountas attı. Karagümrük'ün golleri ise Ryan Mendes ve Paoletti'den geldi.

Öte yandan karşılaşmanın 45. dakikasında Trabzonsporlu Enis Destan, rakibine yaptığı hareket sonucunda VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü.

Bu maçın rövanşı, 8 Mayıs Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Turu geçen ekip, MKE Ankaragücü-Beşiktaş eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.

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