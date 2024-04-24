5 gollü maçta kazanan Trabzonspor!

Son dakika haberleri… Ziraat Türkiye Kupası'nda futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Dün oynanan Ankaragücü-Beşiktaş maçının ardından futbolseverler bu kez Trabzonspor ile Fatih Karagümrük maçı için ekran başına geçti.

Yarı finalde iki takımın karşılıklı golleriyle oldukça heyecan dolu bir mücadele yaşanırken Trabzonspor, rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri, Visca, Denswil ve Fountas attı. Karagümrük'ün golleri ise Ryan Mendes ve Paoletti'den geldi.

Öte yandan karşılaşmanın 45. dakikasında Trabzonsporlu Enis Destan, rakibine yaptığı hareket sonucunda VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü.

Bu maçın rövanşı, 8 Mayıs Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Turu geçen ekip, MKE Ankaragücü-Beşiktaş eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.