Başkent’te sessiz gece

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü ile golsüz berabere kaldı: 0-0. İki takım arasında siyah-beyazlıların sahasında oynanacak olan rövanş mücadelesi 7 Mayıs Salı günü aynı saatte oynanacak. 15. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Bassogog'un içeriye çevirdiği meşin yuvarlağı Ali Sowe arka direkte tamamlayarak ağlarla buluşturdu. VAR'dan gelen karar sonrası gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

GOL SESİ ÇIKMADI

39'da ceza sahası çizgisi üstünde topla buluşan Tolga Ciğerci'nin çektiği şut sonrası top direkten auta çıktı. 48'de ani gelişen Beşiktaş atağında Muçi ortasını açtı, Muleka'nın kafa vuruşu az farkla auta çıktı. 69'da Muçi ceza sahası dışından şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten auta gitti. Maç 0-0 bitti.

BESİKTAS'TA 5 EKSİK VARDI

Beşiktaş, 5 futbolcusundan yoksun olarak başkent deplasmanına geldi. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Serkan Emrecan Terzi ile tedavi ve adaptasyon süreçleri devam eden Onur Bulut, Semih Kılıçsoy, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Tayfur Bingöl kadroda yer almadı.

TOPRAKTEPE'DEN İKİ DEĞİŞİKLİK

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Topraktepe, Trendyol Süper Lig'de geçen hafta yine MKE Ankaragücü ile yaptıkları maçın ilk 11'inde, biri zorunlu 2 değişikliğe gitti. Sakatlığı bulunan genç oyuncu Serkan Emrecan Terzi'nin yerine Umut Meraş, MKE Ankaragücü karşısında ilk 11'de görev aldı. Topraktepe, kalede ise Ersin Destanoğlu'nu yedeğe çekip sakatlığı düzelen Mert Günok'u görevlendirdi.