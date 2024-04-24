Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş: Yılmayacağız

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 1461 Trabzon'dan sonra evinde lider Esenler Erokspor'la oynadığı olaylı maçı da kaybedip şampiyonluk ve grup ikinciliği şansını resmen tüketen Bucaspor 1928'de hakem isyanı sürüyor. Evinde Esenler Erokspor'a 2-1 yenilerek zirve yarışından kopup gözünü Play-Off'a çeviren sarı-lacivertlilerde yönetim yaptığı açıklamada hakemlere tepki gösterirken, başkan Cihan Aktaş sessizliğini bozdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Aktaş, "Sahada ve yasa önündeki mücadelemizi sonuna kadar götüreceğiz. Bugüne kadar yılmadık, yılmayacağız, hakkımızı yedirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ"

Başkan Aktaş, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sezon da yollarına taş konmak istendiğini vurgularken, "Zavallı çevreler, masa başında işleri bitirmeye devam etmektedirler. Ne yazık ki kimi hakemler, müsabakalarda takımımız aleyhine verdikleri kararlar ile bilerek veya bilmeyerek karanlık ellerin amacına hizmet etmişlerdir. Özellikle oynadığımız son iki müsabakada verilen hakem kararları, kabul edilemez boyutta olup, sadece bizim değil, pek çok futbol kulübü ve futbolseverin tepkisini çekmiştir. Verilen kararlar ile sahada hakkımızın yenmesinin yanı sıra taraftarlarımız tahrik edilmiş ve tasvip etmediğimiz olaylara sebep olmuştur. İlgili hakemler ve kararlarına karşı TFF ve MHK nezdinde yasal yollara başvurulacak olup şikayet hakkı kullanılacaktır. Kulübümüzün ve taraftarımızın hakkını yedirmeyeceğiz. Sözümüz ve mücadelemiz, Türk futbolunda asla olmaması gereken basiretsiz, yeteneksiz ve sürekli birbirlerine sığınan şeref yoksunlarınadır" şeklinde konuştu.