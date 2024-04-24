Küçüktaka sınavı geçti

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da bu sezon ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Atilla Küçüktaka, altyapı ağırlıklı kadroyla mücadele eden kırmızı-lacivertli takımı kümede tutarak kendisine duyulan güveni boşa çıkarmadı. Küçüktaka, uzun süre küme düşme korkusu yaşamalarına rağmen bitime 2 hafta kala gemiyi limana yanaştırmayı başardı. Altınordu, 52 yaşındaki çalıştırıcı ile çıktığı 34 maçta 10 galibiyet, 11 beraberlik, 13 mağlubiyetle 41 puan topladı. İzmir ekibinin sezon başında 1 yıllık sözleşme imzalayan Küçüktaka'nın kontratını yenilemesi bekleniyor.