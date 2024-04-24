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Haberler Spor Küçüktaka sınavı geçti

Küçüktaka sınavı geçti

HABER MERKEZİ
Küçüktaka sınavı geçti
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da bu sezon ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Atilla Küçüktaka, altyapı ağırlıklı kadroyla mücadele eden kırmızı-lacivertli takımı kümede tutarak kendisine duyulan güveni boşa çıkarmadı. Küçüktaka, uzun süre küme düşme korkusu yaşamalarına rağmen bitime 2 hafta kala gemiyi limana yanaştırmayı başardı. Altınordu, 52 yaşındaki çalıştırıcı ile çıktığı 34 maçta 10 galibiyet, 11 beraberlik, 13 mağlubiyetle 41 puan topladı. İzmir ekibinin sezon başında 1 yıllık sözleşme imzalayan Küçüktaka'nın kontratını yenilemesi bekleniyor.
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