Mauro Icardi’den F.Bahçe’ye gönderme

Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Sivasspor deplasmanında 2 puan bırakmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Icardi, Hatay maçındaki uyku pozu verdiği gol sevincine yer verirken, "Zzzzzz..." notunu düştü.

ICARDİ, 23 Nisan'ı da unutmadı. Arjantinli golcü, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir" sözüne yer verdiği paylaşımında "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" notunu düştü ve hem kendi çocuklarıyla hem de Türkiye'de çocuklarla çekildiği çok sayıda fotoğraf paylaştı. Icardi'nin Fenerbahçe U19 takımı ile çıkılan Süper Kupa finalinden bir kare ve kendi sevincini yapan Fenerbahçeli bir çocuğa da paylaşımında yer vermesi dikkat çekti. Bu paylaşım kısa süre içerisinde binlerce beğeni topladı.