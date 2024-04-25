Boksta hedef altın madalya

SIRBİSTAN'IN ev sahipliğinde 15-29 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda ringe çıkan Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli ve Büşra Işıldar yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi. 52 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol rakibi Marta Lopez Del Abbol'u mağlup ederken; 66 kiloda Busenaz Sürmeneli ise Rumen Marin Andrea Loredana'ya 5-0'lık üstünlük sağladı. 75 kiloda mücadele eden Büşra Işıldar da İtalyan rakibi Galizia Jessica'yı yenerek yarı finale çıktı. Avrupa Boks Şampiyonası'nda bugün yapılacak yarı final müsabakalarında Buse Naz Çakıroğlu, Venelina Poptoleva (Bulgaristan); Busenaz Sürmeneli, Jessica Triebelova (Slovakya) ve Büşra Işıldar ise Aoif Rourke (İrlanda) ile karşılaşacak.