Buca 1928’in kalesi düştü

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son iki haftada yaşadığı kritik puan kayıplarıyla zirvenin 8 puan gerisine düşen Bucaspor 1928'de kale düştü. 11 maçlık yenilmezlik serisine imza attığı dönemde kalesinde sadece 6 gol gören ve savunmada kusursuz bir performans sergileyen sarı-lacivertliler, son iki karşılaşmada ise adeta kendisine yabancılaştı. İzmir temsilcisi bu süreçte sahadan mağlubiyetle ayrıldığı iki karşılaşmada 1461 Trabzon FK'dan 3, Esenler Erokspor'dan ise 2 gol yerken kalesinde toplamda 5 gole engel olamadı.