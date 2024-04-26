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Buca 1928’in kalesi düştü

BERKE ÖZBAY
Buca 1928’in kalesi düştü
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son iki haftada yaşadığı kritik puan kayıplarıyla zirvenin 8 puan gerisine düşen Bucaspor 1928'de kale düştü. 11 maçlık yenilmezlik serisine imza attığı dönemde kalesinde sadece 6 gol gören ve savunmada kusursuz bir performans sergileyen sarı-lacivertliler, son iki karşılaşmada ise adeta kendisine yabancılaştı. İzmir temsilcisi bu süreçte sahadan mağlubiyetle ayrıldığı iki karşılaşmada 1461 Trabzon FK'dan 3, Esenler Erokspor'dan ise 2 gol yerken kalesinde toplamda 5 gole engel olamadı.
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