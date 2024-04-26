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Haberler Spor Terim isyan etti

Terim isyan etti

HABER MERKEZİ
Terim isyan etti
Yunanistan Ligi şampiyonluk turu maçında AEK sahasında Fatih Terim yönetimindeki Panathianikos'u 3-0 yenerken, Samet Akaydın'ın hatası maça damga vurdu. Maç 1-0 iken Panathinaikos'un penaltı beklediği pozisyonda hakem devam kararı verirken, 38'de Samet'in kaleciye pasının kısa düşmesi sonucu araya giren Ponce durumu 2-0 yaptı. Bu top kaybı sonrası Terim çılgına dönerken, Samet de gözyaşlarına hakim olamadı. Maçın ardından hakemlere tepki gösteren Terim, "Hakem penaltıyı görmeyen tek kişiydi. VAR da bir şey söylemedi. Bu kadar bariz bir penaltı için Fransa'dan hakem getirip para harcamaya gerek yok" dedi.
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