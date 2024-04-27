Derbi günü

SÜPER Lig'in 34. haftasında şampiyonluk yarışını etkileyecek derbi maçta Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanacak mücadelede Volkan Bayarslan düdük çalacak. Süper Lig'de 86 puanla lider Galatasaray'ı 2. sıradan takip eden Kanarya, derbide hata yapmayarak iddiasını sürdürmek istiyor. Sarı-lacivertli ekipte Beşiktaş derbisi öncesinde tek eksik bulunuyor. Fenerbahçe'de menisküs ameliyatı olan Jayden Oosterwolde bugünkü kritik maçta forma giyemeyecek.

KARTAL'DA SVENSSON CEZALI

Beşiktaş'ta Ankaragücü maçında 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Svensson dışında bir eksik bulunmuyor. Sakatlıkları bulunan Semih Kılıçsoy ve Onur Bulut tamamen iyileşirken uzun süreli sakatlıkları bulunan Tayfur Bingöl, Ante Rebic ve Amir maç kadros unda yer almayacak. Beşiktaş'ta teknik direktör boşluğunda yine takımı sahaya Serdar Topraktepe çıkaracak.

FENER, DİVAN BAŞKANI'NI SEÇECEK

Öteyandan, FENERBAHÇE yeni divan başkanını bugün seçecek. Kulübü Seçimli Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, bugün gerçekleştirilecek. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak ve saat 10.00'da başlayacak toplantıda, başkan adayları Nihat Tokat, Şekip Mosturoğlu ve Sevil Becan yarışacak. 31 Mart 2024 tarihine kadar aidatlarını ödemiş, geçmiş aidat borcu bulunmayan tüm Yüksek Divan Kurulu üyelerinin katılabileceği toplantıda, giriş kartları saat 09.00'dan itibaren teslim edilmeye başlayacak. Oy kullanma işleminin saat 15.00'e kadar süreceği toplantıda daha sonra oy sayımı işlemine geçilecek ve adayların oyları açıklanacak. Son Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar görevi yeni başkana teslim edecek. Toplantıda gözler F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un yapacağı açıklamalarda olacak. Öte yandan F.Bahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım da toplantıya katılacağını açıkladı. Bu arada TFF yaptığı açıklamada Fenerbahçe'ye Süper Kupa maçına çıkmadığı için verilen 4 milyon lira para cezasının 400 bin liraya indirildiğini belirtti.