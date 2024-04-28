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Haberler Spor Pınar KSK sonda açıldı

Pınar KSK sonda açıldı

Denizli temsilcisini mağlup eden Karşıyaka üçüncülük şansını sürdürdü. Maça iyi başlayan KSK 10 sayı fark açsa da Merkezefendi geri döndü. 4. çeyrekte McCollum'un sırtladığı ev sahibi farklı kazandı

HABER MERKEZİ
Pınar KSK sonda açıldı
BASKETBOL Süper Ligi'nin 29'uncu haftasında Pınar Karşıyaka, evinde Merkezefendi Belediyesi'ni konuk etti. İlk periyot 26-24 ev sahibinin üstünlüğüyle sona erdi. İkinci çeyrekte hızlı hücumlarla sonuca giden Kaf-Kaf farkı 10 sayıya kadar çıkardı ve devre 47-39 bitti. Üçüncü çeyrek Merkezefendi'nin 8-0'lık serisiyle başladı. Ancak savunmasını sertleştiren ev sahibi, McCollum ve Deniz'in etkili oyunuyla üstünlüğü tekrar ele geçirdi. Son çeyreğe 68-61 Kaf-Kaf önde girdi. Dördüncü periyotta konuk ekip üst üste hücumlardan boş dönerken, son 6 dakikaya Jaylon Brown'un üçlüğü, Mert'in smacı ve Furkan'ın basketiyle 81-66 önde giren Karşıyaka, maçtan da 97-73 galip ayrılarak maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Karşıyaka'da McCollum 23 sayıyla galibiyette önemli pay sahibi oldu.
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