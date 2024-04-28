Pınar KSK sonda açıldı

BASKETBOL Süper Ligi'nin 29'uncu haftasında Pınar Karşıyaka, evinde Merkezefendi Belediyesi'ni konuk etti. İlk periyot 26-24 ev sahibinin üstünlüğüyle sona erdi. İkinci çeyrekte hızlı hücumlarla sonuca giden Kaf-Kaf farkı 10 sayıya kadar çıkardı ve devre 47-39 bitti. Üçüncü çeyrek Merkezefendi'nin 8-0'lık serisiyle başladı. Ancak savunmasını sertleştiren ev sahibi, McCollum ve Deniz'in etkili oyunuyla üstünlüğü tekrar ele geçirdi. Son çeyreğe 68-61 Kaf-Kaf önde girdi. Dördüncü periyotta konuk ekip üst üste hücumlardan boş dönerken, son 6 dakikaya Jaylon Brown'un üçlüğü, Mert'in smacı ve Furkan'ın basketiyle 81-66 önde giren Karşıyaka, maçtan da 97-73 galip ayrılarak maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Karşıyaka'da McCollum 23 sayıyla galibiyette önemli pay sahibi oldu.