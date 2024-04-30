Sıra Play-Off’ta

TFF 3. Lig'de normal sezon sona ererken, sıra Play-Off'lara geldi. Gruplarını lider bitiren ekipler 2. Lig biletini kaparken, ikinciler ise kendi gruplarının Play- Off finaline kaldı. 3 ile 6. sıra arasındaki ekipler ise Play-Off ilk turunda eşleşti. Bu sezon yükseldiği ligde çok iyi bir performans sergileyen Aliağa FK normal sezonu namağlup bitirmeyi başarsa da liderliği Kepez Bld'ye kaptırdı.

Ligi ikinci bitiren sarı-siyahlılar direkt kendi grubunun Play-Off finaline kaldı. Aynı grupta 3'üncü sırayı alan Ayvalıkgücü Belediyespor ise ilk turda Edirnespor ile eşleşti. Tek maç usulü oynanacak turda saha avantajı Balıkesir ekibinde olacak. Ayvalıkgücü turu geçerse 52 Ordu-İnegöl Kafkas galibiyle eşleşecek.

İLK TURDA SAHA AVANTAJI OLANLAR

İkinci Grup'ta ise son haftalara kadar zirveyi kovalayan Karşıyaka, sezonu 3. bitirdi ve ilk turda Anadolu Üniversitesi ile eşleşti. Kaf-Kaf bu turu evinde oynayacak. Grubun bir diğer Play-Off ilk turu eşleşmesinde ise iki Ege temsilcisi Turgutluspor ile Efeler 09 birbirine rakip oldu. Bu karşılaşma Manisa ekibinin sahasında oynanacak. KSK ilk turu geçerse, Turgutlu-Efeler galibiyle rakip olacak.

BİRBİRLERİYLE EŞLEŞTİLER

Üçüncü Grup'ta da bu yıl ilk kez boy gösteren Bornova 1877 çok iyi bir performans sergiledi. İzmir temsilcisi, 50 puan toplayarak ligi 4. sırada tamamladı. Aydın ekibi Kuşadasıspor ise 45 puanla 5'inci oldu. Böylece Bornova ile Kuşadasıspor da birbirine rakip oldu. İki ekip ilk turda Bornova'da karşı karşıya gelecek. Turu geçen takım, Silivri-Kütahya galibiyle oynayacak.