Kjaer Fener’e dönüyor

Trendyol Süper Lig'de son haftalara girilirken şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de önümüzdeki sezo- nun kadro yapılamasına da başlan- dı. Yeni sezonun transfer çalış- malarına başlayan Kanarya için İtalyan basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarılacivertli takımın, gelecek sezon için Simon Kjaer'i transfer etmek istediği yazıldı. Milan forması giyen Simon Kjaer, sezon sonunda takımdan ayrılacak.

İLK GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ

Danimarkalı savunma oyuncusunun menajeri Mikkel Beck, sözleşmenin uzatılmayacağını ve sezon sonunda ayrılık olacağını doğruladı. Beck, "Kjaer'in sözleşmesi uzatılmayacak ve sezon sonunda Milan'dan ayrılacak" ifadelerini kullandı. Tecrübeli yıldızın 7 yıl aradan sonra Fenerbahçe'ye dönebileceği öne sürüldü.

Spor sitesi Calciomercato da deneyimli stoperin Fenerbahçe'ye dönebileceğini yazdı. Danimarkalı oyuncunun menajerinin yaptığı açıklamalara da yer verilen haberde, düzenli olarak ilk 11'de forma giymek isteyen Kjaer'in daha önce de formasını terlettiği eski takımıyla temasta olduğu ve görüşmelerin olumlu ilerlediği kaydedildi.

5 MİLYON EURO KAZANDIRDI

Fenerbahçe, Lille'den 7.65 milyon euro bedelle transfer ettiği futbolcuyu 2 yıl sonra Sevilla'ya 12.5 milyon euro karşılığında satmıştı. Sarılacivertliler, 2017 yılında takımdan ayrılan Danimarkalıdan yaklaşık 5 milyon euro kar etmişti. Fenerbahçe formasıyla 2 yılda 88 maça çıkan Kjaer, 7694 dakika sahada kalmış 5 de gol katkısı vermişti.

ÖN LİBERO KRİZİ

FENERBAHÇE'DE İsmail Yüksek'in sakatlanması ve sezonu kapatmasından sonra gündem ön liberoda kimin oynayacağı oldu. Şu anda İsmail Kartal'ın bir numaralı adayı son maçta forma şansını iyi değerlendiren Rade Krunic. Boşnak oyuncunun alternatifi ise son haftalarda kadroya bile alınmayan Miha Zajc. Bu isimlere alternatif üretmeye çalışan İsmail Kartal'ın aklında Szymanski'yi de bu bölgede oynatma fikri var. Polonyalı 10 numara, maç başına 2.2 top çalma ile İsmail Yüksek'ten sonra Fenerbahçe'nin en fazla top çalan oyuncusu. İrfan Can da 10 numarada verimli olursa, Szymanski önümüzdeki hafta ön liberoda denenebilir.

TADİC'E TALİP VAR

Hollanda devi Ajax, gelecek sezon için yepyeni bir yapılanmaya gidiyor. Yeni teknik direktörle yeni bir teknik ekip kuracak olan Ajax, 5 sene boyunca takımlarında oynayan Dusan Tadic'e de teklif sundu. Hollanda ekibinin, Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Sırp oyuncuyu teknik kadroya davet ettiği öğrenildi.