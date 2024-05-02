Müthiş yarış

Trendyol Süper Lig'de son yılların en büyük şampiyonluk yarışlarından biri veriliyor. Ligin ikinci yarısında üst üste 15 maç kazanarak rekor kıran Galatasaray 93 puanla zirvede yer alırken, ezeli rakibi Fenerbahçe ise 89 puanla takibini sürdürüyor. İki takım arasında 37. haftada Rams Park'ta oynanacak derbinin şampiyonluk düğümünü çözmesi bekleniyor.

ICARDI ÖNE GEÇTİ

İki ezeli rakibin golcülerinin yarışı da devam ediyor. Sarı-kırmızılıların golcüsü Mauro Icardi 21 golle Fenerbahçeli Edin Dzeko'nun (20) önüne geçti. Icardi son 6 müsabakada 7 kez ağları havalandırdı. Icardi en son Adana Demir ağlarını havalandırarak yarışta bir adım öne geçti. Dzeko ise son iki haftada golle buluşamadı. Son golünü 32. haftada Fatih Karagümrük maçında atan Dzeko ardından Sivasspor ile 2-2 berabere kaldıkları mücadeleyi boş geçti. Beşiktaş derbisinde 11'de yer almayan Dzeko, bu sezon ilk kez bir lig maçına yedek başladı. 73. dakikada oyuna giren Dzeko, bu maçta da gole ulaşamadı.

SEÇİM SONRASI BURUK UZATACAK

GEÇTİĞİMİZ günlerde 5 yıldızıyla yeni sözleşme imzalayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un geleceği merak konusu oldu. 25 Mayıs'ta seçim olacağı için Buruk ile yeni sözleşme imzalamayan yönetimin planı belli oldu. Dursun Özbek ve ekibinin 2 yıl daha göreve gelmesi halinde ilk iş olarak başarılı hocayla 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

FERDİ KADIOĞLU'NA LEVERKUSEN İLGİSİ

BUNDESLİGA'DA tarihinin ilk şampiyonluğunu elde eden Bayer Leverkusen, Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı. A Milli Futbol Takımı'nın eski yardımcı antrenörü Kenan Koçak, Leverkusen'in kendisine Ferdi'nin durumunu sorduğunu belirtti. Koçak, "Ferdi Leverkusen'de oynayabilecek bir oyuncu dedim" ifadelerini kullandı. Milli futbolcunun Fenerbahçe ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.