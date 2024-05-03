Arkas’tan tam destek

Türkiye Yelken Federasyonu, Arkas Line'ın lojistik sponsoru olduğu 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılacak yelken takımını tanıttı. Seçme yarışları sonucunda altı yelken disiplininde sekiz yelken sporcusu Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek. 63 ülke içerisinde en fazla sporcu ile Olimpiyat Oyunlarına katılan on ülke arasında yer alan Türk Yelken Olimpik Takımı Ecem Güzel (ILCA 6 Sınıfı), Yiğit Yalçın Çıtak (ILCA 7 Sınıfı), Beste Kaynakçı (Nacra 17 Sınıfı), Alican Kaynar (Nacra 17 sınıfı), Derin Atakan (Formula Kite sınıfı), Deniz Çınar (470 Mix sınıfı), Lara Nalbantoğlu (470 Mix sınıfı), Merve Vatan'dan (IQ Foil sınıfı) oluşuyor. Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, "Lojistik sponsorluğumuzda beni heyecanlandıran Olimpiyat Oyunları'nın Akdeniz'de yapılacak olmasıydı.

Taşıma yapacağımız ülkeler içinde özellikle Fransa, İspanya ve İtalya'da kendi şirketlerimizin olması ve yöneticilerinin birer İzmirli olarak hepsinin Türk Milli Takımına bağlılıkları nedeniyle güzel bir sinerji ve koordinasyon yaratabileceğimizi düşünerek heyecanlandım. Umuyorum bu olimpiyatlardan da böyle mutlu döneriz. Çorbada benim de tuzum olduğu için gurur duyuyorum" diye konuştu.

Yelken branşında altı kotada sekiz sporcunun katılacağı yarışlar 26 Temmuz -11 Ağustos arasında gerçekleştirilecek.

Türk Milli Takım Antrenörleri TYF Sportif Direktörü Tayfun Erey, ILCA 6 sınıfı Milli Takım Antrenörü Kemal Muslubaş, ILCA 7 sınıfı Milli Takım Antrenörü Mustafa Çakır, IQ Foil sınıf Mili Takım Antrenörü Ferit Ercan ve Nacra 17 sınıf Mili Takım Antrenörü Mustafa Sergen Birincioğlu'ndan oluşuyor.